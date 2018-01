Wéi kann d'Lëtzebuerger Bevëlkerung gewarnt ginn? (22.01.2018) D'amerikanesch Protection Civile huet d'hawaiianesch Populatioun virun enger nuklearer Interkontinentalrakéit gewarnt, wat fir vill Panik gesuergt huet.

Eng nuklear Interkontinentalrakéit soll op Hawaii ofgeschoss gi sinn.Iwwer Radio, Tëlee, Push-Noriicht an SMS sinn d’Leit iwwert eng „Incoming Missile“ gewarnt ginn. Fir 10 Minutten hunn 1,5 Milliounen Awunner an Angscht a Panik gelieft, éier de Message vun der EMA annuléiert gouf. Et war ee mënschleche Feeler, esou de Gouverneur vun Hawaii.Och hei zu Lëtzebuerg kann am Fall vun enger nationaler Kris d’Bevëlkerung gewarnt ginn. Esoubal de Krisestab am Sennenger Schlass aktivéiert gouf, huet deen Méiglechkeet, Messagen iwwert divers Medien ze verbreeden. Eng Feelfunktioun, wéi zu Hawaii ass dofir bei eis am Land bal ausgeschloss.Mee net just iwwert d'Tëlee kënnen am Fall vun enger Kris Informatioune verdeelt ginn. Mat iwwer zweehonnertdausend Nolauschterer den Dag, kann och de Radio a ganz kuerzer Zäit vill Leit erreechen.Dat ass awer net déi eenzeg Informatiounsméiglechkeet. Zanter 2009 gëtt et de System Sms2Citizen. Eng wieder Méiglechkeet, och wann et just op déi eenzel Gemenge beschränkt ass. E klengen Nodeel huet de System awer. Et muss ee sech perséinlech aschreiwen. Dat heescht, de Bierger muss sech iwwert een Internetsite aschreiwen.Laut Informatioune vum Inneministere schafft ee schonn zanter längerer Zäit un enger Applikatioun fir Smartphonen. Déi soll et den Autoritéite méi einfach maachen, am Fall vun enger Kris mat de Bierger ze kommunizéieren. Wéini déi awer funktionéiert a fir de Public zougänglech ass, weess nach keen.