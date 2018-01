Um Bildungsdësch sollen Acteuren aus der Wëssenschaft, der Eduktioun an der Zivilgesellschaft sech Gedanken iwwer d'Bildungswiese maachen.

© RTL (Archiv)

D'lescht Woch hat den Educatiounsminister Claude Meisch ee sougenannte Bildungsdësch lancéiert. Do sollen all d'Akteure aus der Educatioun awer och wëssenschaftlech Experten an ënnert anerem Vertrieder vun der Zivilgesellschaft sech Gedanken iwwert d'Bildungswiese maachen.

De Minister Meisch krut d'Enseignantsgewerkschafte SNE a FEDUSE vun där Iddi iwwerzeegt.