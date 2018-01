X

D'“Very High Readiness Joint Task Force“ ass eng Multinational Force, déi banne 5 Deeg muss asazbereet sinn. An dësem Kader ass vun e Méindeg bis en Donneschdeg eng Militärübung, un der nieft der Lëtzebuerger och déi hollännesch Arméi deelhëlt. Lëtzebuerg stellt fir d'VJTF eng Opklärungskompanie an en Transportpeloton, déi hollännesch Zaldote sinn an d'Opklärungskompanie integréiert. De Lieutenant Colonel Guillaume Hansen erkläert, firwat d’Missioun VJTF an d’Liewe geruff gouf.

Extrait Lieutenant Colonel Guillaume Hansen



De VJTF ass den Tool vun der Nato, deen an enger Kris séier an effizient kann agesat ginn. Duerch d'Ukrain-Kris huet d'Nato gesinn, datt si anescht musse reagéieren, vis-à-vis vun enger Menace. Dofir huet d'Organisatioun seng Roll och nees nei gesinn. Lëtzebuerg als Member vun der Nato muss, wéi déi aner Länner och, un der VJTF deelhuelen. All Joer ass et en anere Pool vun Natiounen, déi sech dorunner bedeelegen an 2019 gehéiert Lëtzebuerg zu deem Pool.