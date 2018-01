„D'Verwaltungsgeriicht gesäit de Recours en annulation als fondéiert un, wat eng prezis Bestëmmung vun engem Artikel vum schrëftlechen Deel vum PAP Kierchbierg ugeet“: Sou heescht et am Uerteel vum Tribunal administratif zum Asproch vun engem Stater Awunner géint dee Plan d'aménagement particulier.

Domat annuléiert d'Verwaltungsgeriicht eng Decisioun vum Stater Gemengerot vum Mäerz 2016 an eng vum Inneminister vum Juni 2016, wat eben een Artikel vum PAP Kierchbierg ugeet, woubäi de ganze Rescht vum Recours, spréch de gréissten Deel, awer zréckgewise gouf.

Am September 2015 hat de Stater Schäfferot der zoustänneger Cellule vum Inneministère dee PAP virgeluecht, am Numm vum Fonds du Kirchberg. Et goung doran ëm Terraine vun 2,65ha. Deeselwechte Mount gouf de Public heiriwwer informéiert an am Oktober 2015 hat en Awunner seng Observatiounen an Objektiounen dozou presentéiert. Am Dezember 2015 hat déi zoustänneg Cellule vum Inneministère hiren Avis zu deem Plan d'aménagement particulier virgeluecht, am Mäerz 2016 hat de Gemengerot de PAP ugeholl, mat der Präzisioun, dass e plazeweis modifizéiert gouf an den Inneminister hat déi Decisioun vum Stater Gemengerot am Juni 2016 guttgeheescht. Am September 2016 hat den Awunner dowéinst d'Verwaltungsgeriicht saiséiert.

D'Riichter vum Tribunal administratif halen an hirem Uerteel fest, dass den Artikel 4 vum Plan d'aménagement particulier spezifesch Reegele virgesäit, wat d'Affektatioun vun engem Lous ugeet, déi méi restriktiv si wéi d'generell Dispositiounen.



D'Foussgängerentréeën an d'Terrasse fir eventuell Horeca-Surfacë géifen net, „à des activités d’intérêt général ou d’utilité publique“ déngen, sou d'Riichter. Dës Bestëmmung wär contraire zum Artikel F.1 vum PAG, wa se sech op deen Deel vum Lous applizéiert, dee klasséiert ass als, „terrains réservés à destination particulière «édifices et installations d’intérêt national avec leurs infrastructures nécessaires»“. Well dës Illegalitéit awer just eng eenzeg Dispositioun vum PAP betrëfft, wären d'Decisioune vum Gemengerot a vum Minister nëmmen op deem ganz präzise Punkt z'annuléieren. Fir de ganze Rescht wär de Recours dogéint ze verwerfen. Dowéinst hätt den Awunner och keng Indemnité de procédure vun 10.000 Euro zegutt, sou wéi hien et gefrot hat, a wären d'Käschten zu engem Véierel vun der Gemeng, zu engem Véierel vum Staat an zur Halschent vum Awunner ze droen.