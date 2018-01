Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Projet Neischmelz: Al Frichen, neit Liewen zu Diddeleng (22.01.2018) Skate-Park, Dirt Line, Street Ball, TecBall, wat de Sport ubelaangt. De Kënschtler-Kollektiv "D-Kollektiv" a Punkto Kultur. Domatter ass den Toun uginn.

Den Ament gëtt parallel u 4 Plans d'Aménagement Particulier geschafft. Bis 2034 sollen do, wou haut ënner anerem nach dat aalt Walzwierk steet, eng 1.000 Wunnengen aus dem Buedem schéissen. Awer net nëmmen. Wunnen, Schaffen, Innovatioun, Fräizäit sollen hei spéider anenee fléissen. Tëscht de Quartiere Schmelz an Italien.





De Mario Schweitzer vum Fonds du Logement sot, datt den Enthusiasmus iwwerraschend wier, vun der Bevëlkerung, der Politik, fir de Site elo schonn ze notzen.

D'Biergerbedeelegung 'Transitioun Minette' plangt en Deel vum Terrain, elo schonn als sougenannte Gemeinschaftsgaart ze benotzen. Informatioune ginn et do e Samschdeg am Pom-House. En éischten Elan wier villverspriechend.

Den Norry Schneider, Koordinatioun Biergerforum: Wann de Quartier dono steet, ass scho Liewen do. Da si scho Wuerzelen do. Eng geliefte Geschicht. Et gouf scho Convivialitéit. Déi muss dann net nei erfonnt ginn.

Ëm den Eck soll och d'Kultur weider schafen. Wou elo schonn de Kalenner vum D-Kollektiv am 3. Joer strubbelvoll ass. Wou och hei d'Leit vu Skulptur, iwwer Danz bis Theater zesummekommen.

Den D-Kollektiv gëtt mat an de Projet 'Kulturhaaptstad 2022' agebonnen, sou den Dan Biancalana. Dofir ass dëst Joer schonn e Budget vun 100.000 Euro virgesinn. Nieft den 160.000 Euro, déi fir déi transitoresch Notzunge virgesi goufen.

Wat déi nächst Méint, zesummen mat de Bierger opgebaut gëtt, soll also bannent den nächsten 10-15 Joer an den Alldag vum neie Quartier ''Neischmelz'' mat afléissen.



