Vandalismus: Abroch bei der Landjugend Furen (31.01.2018) Et waren eemol dräi rosa Schwéngercher. Wat wéi den Ufank vun engem Mäerche kléngt, ass fir d’Landjugend Furen eng manner witzeg Realitéit.

Eng laang Virbereedung, zwou Wochen Arabescht an dunn de grousse Schock. Samschdeg owes, den 21. Januar um 23.30 Auer hunn déi lescht Membere vun der Landjugend Furen hiert Clubhaus verlooss. De Schlëssel hate si an eng extra Këscht geluecht, déi mat engem Code geséchert ass. Den Dag drop hu si géint 15.00 Auer erëm opgespaart.Ee Schwäin louch op der Couche an et hat ee brennbaren Thinner drop geschott, dat huet och d’Miwwel uerg beschiedegt.De Club-President Jil Pletgen hat dem onbekannte Schëllegen een Dag Zäit ginn, fir sech ze mellen. Mä et ass näischt geschitt. D’Landjugend huet dunn d’Police kontaktéiert.D’Enquête huet nach keng konkret Spur erginn. Et bleiwen also vill Froen. Net nëmmen, wéi deen oder déi Schëlleg un de Code fir d’Schlësselkëscht komm sinn, mä och nom Motiv.D’Landjugend well keng Zäit mat Spekulatioune verléieren. Mat groussen Dëppe Pappmaché restauréiere si, wat ze retten ass a maachen d’Schwäin deelweis nei.Eppes Positives huet de Virfall awer gewisen an zwar d'Solidaritéit iwwer Social Media. De Facebook-Post vun der Landjugend huet grouss Welle geschloen. Iwwer 64.000 mol gouf en opgeruff a bal 700 mol gedeelt.

Ob politesch motivéiert oder pure Muttwëll. D’Landjugend Furen léisst sech net ënnerkréien. Si halen a schaffen zesummen. Wëllen d’Schwäiner onbedéngt fir d’Kavalcade fäerdeg kréien a se och méi robust bauen, fir datt nëmme kee “béise Wollef” si futti kritt. Also awer e bëssen, wéi am Mäerchen.Domat och en Opruff un de Public: Wann Dir eppes matkritt hutt oder Infoen hutt, da mellt Iech w.e.g. bei der Landjugend Furen op Facebook oder bei der Dikrecher Police.