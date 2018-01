18 Joer laang schonn hu Flüchtlingsfamilljen am Centre Héliar an der Weilerbaach gewunnt.

Zanter engem Mount gëtt an de Gebailechkeete vum fréiere Sanatorium geschafft. Aarbechten, déi eng 2 Joer sollen daueren. Wat geschitt mat de Leit, déi do logéiert waren? D'CSV-Deputéiert Octavie Modert huet nogefrot a krut Äntwerten.





Centre Heliar: Relocatiounen a bis 2020 zou/Rep. Roy Grotz



An zwar vun der zoustänneger Ministesch Corinne Cahen, déi präziséiert, datt Enn vum Joer nëmmen nach hu missten 61 Leit relogéiert ginn, dëst an der Chrëschtvakanz. E Relogement, deen natierlech eng Abberzuel vu Changementer absënns fir d'Kanner vun dëse Famillje matsechbréngt.

U sech sollten d'Leit am fréieren Hotel Schumacher an der Weilerbaach ënnerbruecht ginn, mä well dee Chantier net fäerdeg gouf, hu missten aner Foyere gesicht ginn. Alles an allem eng Dose verschidde Plazen, wou d'Leit aus der Weilerbaach hu missten hiplënneren.

Et war vun den OLAI-Responsabelen och u Container-Strukturen um Site vum Centre Héliar geduecht ginn, mä dës Léisung schéngt ze käschtenintensiv gewiescht ze sinn a gouf fale gelooss.

An engem Wort-Artikel sot de Buergermeeschter vu Bäerdref, de Joé Nilles, datt een net direkt vum OLAI iwwert de geplangte Relogement informéiert gi wier, eppes wat d'Ministesch Corinne Cahen an hirer Äntwert op eng parlamentaresch Fro net sou stoe léisst a betount, datt et reegelméisseg Echange mat der Gemeng ginn hätt.

Trotz allem huet d'Gemeng duerch d'Relocatioun vun de Refugiéen en Zéngtel vu sengen Awunner verluer.

Echangen a besonnesch och de Flux vun de néidegen Informatioune wieren et och fir d'zoustänneg Schoulpersonal ginn, dat duerch de Responsabele vun de staatlechen Accueil-Klassen. Esou Informatioune goufen et fir d'Enseignanten zu Bäerdref, zu Zolwer/Scheierhaff, zu Wahl, Déifferdeng, Hesper, am Mariendall, der Stad an zu Réiden un der Attert, wou d'Flüchtlingskanner nei scolariséiert goufen.



D'Ministesch lëscht dann och d'genee Informatioun-Datumer op, déi all am Dezember waren a seet, datt all d'Bilane vun de Kanner den 3. Januar verséiert goufen.



D'Enseignanten aus den Accueil-Klasse sinn elo mol provisoresch un d'Direktioun vum Fondamental zu Iechternach affektéiert.

Preziséiert gëtt iwwerdeem och, datt de Centre Héliar Enn 2020 soll fäerdeg renovéiert sinn an dann nees fir Demandeurs d'Asyl zur Verfügung stoen.