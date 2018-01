X

Éischten Informatiounen no hat eng Automobilistin kuerz no 21 Auer an enger Rietskéier, op der Héicht vum Léierhaff, d'Kontroll iwwert hire Won verluer a krut op där anerer Stroossesäit ee Bam ze paken. De Schock war hefteg.D'Fra gouf an hirem Auto ageklemmt an uerg blesséiert. Si huet vun de Rettungsequippe missen aus dem Auto befreit ginn. Mat am Auto souz deen Ament e Kand vu 16 Méint. D'Kand gouf wéi duerch e Wonner net blesséiert.Op der Plaz waren 2 Ambulanze vu Réiden, de Samu vun Ettelbréck an aus der Stad, d'Pompjeeë vu Groussbus a Proz, sou wéi d'Police. D'Streck war bis 23.30 Auer fir den Trafic gespaart.