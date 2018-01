© RTL Archivbild

Nom Vott an der Chamber ass et am Abrëll souwäit, da sinn d’Kierchefabrécke Geschicht. De Syfel huet sech dozou nach emol zu Wuert gemellt. Vu gehalene Massen, oppenen Dieren an Zuelespillereien, ass e rezente Communiqué vum Syndikat vun de Kierchefabrécken iwwerschriwwen.



PDF: Schreiwes vum Syfel



Den Debat an der Chamber hätt gewisen, wéi wäit déi politesch Parteien am Land géifen auserneeleien wat d'Interpretatioun vum Gesetzestext ugeet. De Syfel wonnert sech och wat déi vum Bistum annoncéiert oppen Dieren an de Pore bedeite sollen, well Zitat: Esou wéi de provisoresche Statut an de Règlement interne vum Fong bis elo ausgesinn, wieren déi Dieren a Punkto Basisdemokratie a Matsproocherecht zimlech kleng an zou.



Dass d’Gesetz vun Abrëll un also wäert gëllen, géif awer trotzdem d’Aart a Weis net rechtfäerdegen, wéi déi Tatsaach erbäigefouert ginn ass, well déi politesch Majoritéit an der Chamber sech bis zum Schluss gewiert hätt, fir eng propper Léisung ze sichen, heescht et wieder. Elo wier et dofir un de Geriichter ze tranchéieren, seet de Syfel a präziséiert, dass een all noutwendeg juristesch Demarchen wéilt an d’Weeër leeden.



Um Dënschdeg de Moie konnt Dir eis Är Meenung dozou soen, bei "Dir hutt d'Wuert".



Dir hutt d'Wuert: Kierchefabricken