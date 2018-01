Domadder gëtt awer net déi ganz Rechnung fir de Client ëm 17 Prozent méi deier, ma just den Tarif d'utilisation de réseau. De Präis vum Stroum selwer huet awer op den éischte Januar net variéiert. Esou gëtt et wuel eng Hausse op de Stroumrechnung, déi sech awer bei beispillsweis 3,5 Prozent, dat wier en Haushalt vu 4 Persounen, deen am Joer 4.000 kw/s verbraucht, kann apendelen.



D'Tariffer leien domadder nees um selwechten Niveau wéi virun zwee Joer, also 2016. Déi Hausse géif sech duerch eng Rei Elementer erklären, betount den Claude Hornick, Chef de Service vum Service Energie beim ILR.





Extrait Claude Hornick



D'Hausse gëtt zum gréissten Deel kompenséiert, duerch eng Baisse vun der Kontributioun fir de Kompensatiounsmechanismus - dat ass déi Kontributioun, déi all Stroumkonsument muss bezuelen, fir d'Subside vun den erneierbaren Energien zu Lëtzebuerg ze finanzéieren.Schonn zanter Januar zejoert sinn d'Netztariffer op nationalem Plang harmoniséiert ginn, et ass also egal, op wéi engem Netz een ugeschloss ass.