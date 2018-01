Um 01.57 Auer an der Nuecht op en Dënschdeg sinn d'Pompjeeë vun Habscht alarméiert ginn, well tëscht Äischen an Habscht en Auto an e Bam gerannt war.

© CISH

© CISH © CISH © CISH © CISH © CISH © CISH © CISH © CISH © CISH © CISH « ZréckWeider »

Wéi d'Rettungsequippen op der Plaz ukomm sinn, war de blesséierte Chauffer schonn aus dem Auto erausgeklommen. Hie gouf vun den Habschter Pompjeeë betreit an ass dono mat enger Ambulanz vum CIS Réiden an d'Spidol gefouert ginn.Wéi d'Pompjee vun Habscht präziséieren, sollt d'Sich nom Motor net sou liicht gewiescht sinn, dee loung nämlech an engem Schacht. Weider Stécker goufen e puer Meter wäit ewech geschleidert.Op der Plaz waren d'Pompjeeë vun Habscht, eng Ambulanz vu Réiden, sou wéi d'Police.Zugouf et en Dënschdeg de Moien 09.45 Auer nach een Accident an der Lëtzebuerger Strooss. Zwee Autoe waren dra verwéckelt. Eng Persoun gouf liicht verwonnt.