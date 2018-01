© bildungsklickTV/youtube

Um Méindeg an Dënschdeg war den däitschen Educatiounswëssenschaftler Hans-Günter Rolff zu Lëtzebuerg: De wëssenschaftleche Beroder vum SCRIPT ass zanter 1970 Professer fir Schoulpedagogik op der Uni Dortmund.

Mat de Virleefer vum Bildungsdësch, där Iddi, déi den Educatiounsminister Claude Meisch d'lescht Woch lancéiert hat, huet den Hans-Günter Rolff zanter Enn der 60er/Ufank der 70er Joer Experienz. Dee Moment huet de Mann an engem Comité vum däitsche Bildungsrot matgeschafft, deen e Masterplang fir d'Bildungsentwécklung opgestallt hat. Deem Rot seng Zesummesetzung huet iwwert d'Jore changéiert:

Am leschten däitsche Bildungsrot, Enn 60er/Ufank 70er Joren, ass et eng Regierungskommissioun ginn, et ass eng Bildungskommissioun ginn, an där déi ënnerschiddlechst Leit aus alle gesellschaftleche Beräicher dra waren. Et wieren zimlech vill Professere gewiescht, hautdesdaags wieren et manner Professeren, wat deemno villäicht gutt wier, well d'Zivilgesellschaft méi wichteg ginn ass.





No Evaluatioune gouf festgestallt, dass alles e Succès war, sou den Educatiounswëssenschaftler, fir deen haut méi Zesummenaarbecht mat Institutioune baussent der Schoul néideg ass, well een och do léiere géif.

„D'Schoul ass méi komplizéiert ginn, well vill nei Aufgaben dobäi komm sinn!“: Dat sot um Mëttwoch am RTL-Interview den Hans-Günter Rolff Dem Expär no muss d'Léierpersonal haut vill méi erzéie wéi fréier, muss all Schoul intern Evaluatioune maachen a ginn allgemeng Saache gemaach, déi fréier net emol an de Fachbicher stoungen:



Den Erzéiungsusproch ass vill méi grouss ginn, grad och an Zäite vun der Digitaliséierung, an Zäiten, wou d'Familljekonstellatioun am Gaang ass, sech ze veränneren. Den Här Rolff ass och der Meenung, dass net alles nach den Titulairen opgedrummt ka ginn, grad well d'Ënnerriichte méi komplizéiert gëtt. Dowéinst brauch ee méi Personal an de Schoulen, multiprofessionell Equippen oder e multiprofessionelle Ronnen-Dësch oder e Bildungsrat, déi Empfeelunge wäert kënne ginn, op déi eng oder aner Weis, fir d'Personal z'erweideren: Also net de vereenzelten Enseignanten bzw. de vereenzelten Schouldirekteren nach méi opdëschen, mä déi néi Aufgabe vun neiem Personal erleedegen ze loossen.





Et géif ë.a. ëm e bessert Vernetze goen; et kéint nämlech z.B. net all Primärschoul e Psycholog oder aner Spezialisten hunn.



