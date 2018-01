E Méindeg huet d'Police eng Camionskontroll zu Kruuchten an eng op A6 duerchgefouert. Hei gouf virun allem drop opgepasst, dass alles gutt geséchert ass.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Police Grand-Ducale

Am Ganze goufen 10 Chauffere protokolléiert, dat well entweder hir Charge net korrekt geséchert war, d'Gefier net bei der Kontrollstatioun passéiert war oder well d'Héchstmoossen iwwerschratt gi sinn, ouni eng Geneemegung heifir ze hunn.Den Héichpunkt war ee Camion, deen dräi Baggere gelueden hat, déi mat ofgenotzte Span-Gurter geséchert waren. D'Gefier gouf immobiliséiert, bis de Camionneur d'Baggere uerdentlech geséchert hat.