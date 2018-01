Lëtzebuerg gëtt (kee) Gas méi (23.01.2018) Den Ament kritt een en nach op 6 Plazen, ma bis 2019 maache 4 vun de Statiounen, op deenen een Äerdgas fir den Auto kritt, eng no där anerer, zou.

Déi sougenannten CNG-Technologie wier ganz schlecht beim Privatclient zu Lëtzebuerg ukomm, bedaueren d'Vertrieder vun der Asbl "Lëtzebuerg gëtt Gas". Déi lescht Jore sinn an der Moyenne grad mol 10 nei Äerdgas-Autoen ugemellt ginn. De Lëtzebuerger Fuerpark besteet aus grad mol 330 Gefierer, dovunner en Drëttel bei der d'Stad Lëtzebuerg a 60 Tice-Busser zu Esch, déi mat Äerdgas fueren.



Et géife wuel nach ëmmer Beréierungsängscht, fir mat engem Auto ze fueren, dee mat Gas bedriwwe gëtt. Dobäi wier den Äerdgas eng ganz interessant Bréckentechnologie mat 20-30% manner Emissiounen. Haut schwätzt jiddereen awer vun Elektroautoen. Den Erny Huberty, President vun der Asbl "Lëtzebuerg gëtt Gas", sot,



Wann et dem privaten Operateur vun de 6 Tankstellen nogaang wier, wiere se alle 6 aus Manktem u Clienten zougemaach ginn. Den Nohaltegkeetsministère krut awer duerchgesat, datt der nach zwou vun den Tankstellen op d'mannst 5 Joer weiderbedriwwe ginn, de Gilles Caspar erkläert.



Déi zwou Tankstatiounen, déi och an Zukunft nach Äerdgas ubidden, solle moderniséiert ginn. D'Leit, déi en Auto mat Äerdgas hunn, goufen iwwert de Changement informéiert.



