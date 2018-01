Déi Gréng hunn en Dënschdeg den Owend op hiren Neijoerschpatt an d'Rotonden an der Stad invitéiert.

Déi Gréng ginn extrem motivéiert eng éischte Kéier aus der Majoritéit eraus an d‘Chamberwahlen. 2018 wäert e gréngt Joer ginn, dovunner ass d‘Parteipresidentin Françoise Folmer iwwerzeegt. Dat gutt Resultat bei de Gemengewahle wier Réckewand fir den nächsten Oktober. Déi Gréng soe sech queesch duerch de Gaart extrem zefridde mam Wahlresultat. Vun 13 op 16 Prozent Gesamtstëmmen.





Déi Gréng: Neijooschpatt a Bilan vun de leschte 4 Joer (23.01.2018) Deene Grénge ginn déi gutt Resultater aus de Gemengewahle Réckewand fir d'Chamberwahlen.

De Bilan vun der éischter Regierung mat grénger Participatioun wier absolut iwwerzeegend. Et kéint een a 5 Joer awer net alles ophuelen, wat an 20 Joer verpasst gouf.

Déi Gréng stellen net den Ego virun d‘Partei, lafen net Hott an Har virun all Mikro an droe keng widderspréchlech Messagen no baussen, sou de Parteipresident Christian Kmiotek. Déi Gréng wëllen op hiren Themen a Poste schaffe bis zum Schluss. Déi Gréng géife soen, wat se maachen a maachen, wat se soen.



Ee speziellen Applaus gouf et den Dënschdeg den Owend fir e puer ganz jonk Gemengepolitiker, déi am Oktober gewielt goufen. E Beweis wier dat, dass d'Partei kee Problem mam Nowuess hätt.