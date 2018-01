Corinne Cahen: Stageszäit vun 3 op 1 Joer reduzéieren (23.01.2018) D'Parteipresidentin Corinne Cahen huet am RTL-Interview gesot, datt d'DP sech fir eng méi kuerz Stageszäit an der Fonction public géif asetzen.

Mat engem Joer Stage zum lifelong-earning...ehm learning 😉 — Marc Ruppert (@RuppertMarc) January 23, 2018

D'DP huet um Dënschdeg eng iwwerraschend Ukënnegung gemaach iwwert de Stage allgemeng an der Fonction publique. Do goufen et jo vill Diskussiounen iwwert déi sougenannt 80/80/90-Regelung. D'Leit, déi als Stagiaire beim Staat ufänken, kréien déi éischt zwee Joer 80 Prozent vun der Astiegspaie an dat drëtt Joer 90 %. D'Gewerkschaft CGFP hätt gären, dass dat erëm ofgeschaaft gëtt, an direkt 100 Prozent bezuelt ginn, well de Stage vun 3 Joer net reforméiert gi wier.Elo proposéiert d'DP, dass de Stage an der ganzer Fonction publique einfach op 1 Joer soll gekierzt ginn:"D'DP ass der Meenung, datt de Stage am Fong op 1 Joer soll erofgesat ginn, dofir awer qualitativ besser ginn, datt d'Leit besser virbereet ginn op déi Tâche, déi si dono an hirem Liewe sollen ausféieren. Mir sinn och der Meenung, datt een dee Moment eng Weiderbildung muss proposéieren, déi een déi ganz Karriär iwwer ka maachen, fir sech ëmmer nees z'adaptéieren par Rapport zu neie Gesetzer, zu neie Momenter. Dat heescht ee Joer Stage an dann awer e lifelong-learning, eng Weiderbildung während der ganzer Karriär."Reaktioune koume scho kuerz no der Ausso vun der DP-Parteipresidentin, dorënner eng vum Marc Ruppert, fréiere Generalsekretär vun der DP: