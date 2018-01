© Palais de justice

Wéinst Stalking hat sech en Dënschdeg e Mann vu 37 Joer um Stater Geriicht ze veräntweren. Hie krut fir den Zäitraum tëscht Mee 2014 an Dezember 2015 ënner anerem Infraktioune géint d'Gesetz iwwert de Schutz vun der Privatsphär a Coups et blessures volontaires virgehäit.

Der Vertriederin vum Parquet no waren an deenen 19 Méint ronn 1.150 Telefonskontakter bewise ginn an hat d'Affer, eng haut 35 Joer al Fra, 5mol Plainte bei der Police gemaach.

Stalker viru Geriicht / Reportage Eric Ewald



Si wär frou driwwer, dass de Mann elo wuel verstanen hätt, amplaz d'Faiten ze minimiséieren, well annerhalleft Joer wär eng laang Zäit, an där hien einfach net opgehalen hätt, d'Fra ze belästegen, sou d'Vertriederin vum Parquet. Elo wär et zanter enger Zäitche roueg. Nawell huet si 9 Méint Prisong mat Sursis an eng Geldstrof fir de Beschëllegte gefrot.

D'Affer sot, am Abrëll 2014 fir d'éischt Plainte gemaach ze hunn, zwee Méint, nodeems hir Affär mam Ugekloten op en Enn koum. „Wann ech erausgaange sinn an et ass ee sech iwwert de Wee gelaf, da sinn ech blöd ugemaach ginn!“, huet d'Fra erkläert. De Mann, deen hir ebe ganz vill Messagen hannerlooss huet, hätt hir och ze verstoe ginn, dass hie si zréck wéilt, wouduerch si sech belästegt gefillt hätt. Si hätt him e puermol geschriwwen, dass si näischt méi mat him wéilt ze dinn hunn. Hien hätt et dacks ze verstoe kritt, awer op Duerchzuch gestallt. Zanter annerhallwem Joer wär Rou, an déi lescht Méint géif ee sech verdroen, sot d'Fra, déi kee Schuedenersaz gefrot huet.

E Psychiater, deen de Beschëllegten am Mee gesinn hat, huet ënnerstrach, de jalous-impulsiven a ganz verléifte Mann hätt déi definitiv Trennung vun der Fra net richteg acceptéiert a realiséiert. Nieft de Belästegunge wär et zu zwee kierperlechen Iwwergrëffer komm. Den Ugekloten hätt eng Perséinlechkeetsstéierung a Problemer mat der Kontroll, wär awer elo asiichteg, soudass den Expert eng positiv Zukunftsprognos gestallt huet.

De Beschëllegte selwer, deen ouni Affekot ugetrueden ass, sot, d'Trennung wär eng schwéier Saach fir hie gewiescht. Hien hätt laang gekämpft a wär sech net bewosst gewiescht, opdrénglech ze sinn, bis déi 1. Plainte koum. Dat annerhalleft Joer wär déi schlëmmst Zäit vu sengem Liewe gewiescht. Zanter enger Zäit géif een awer eens ginn, an hie wéilt sech fir seng Doten entschëllegen.

D'Uerteel ass fir den 8. Februar.