Um Mëttwoch an der Mëttesstonn koum et zu enger grouss-ugeluechter Sichaktioun am Beräich, wou e Samschdeg den déidlechen Autosaccident war.

Op der Nordstrooss, wou e Samschden dee schwéieren Accident mat 3 Doudegen an enger Blesséierter war, hunn e Mëttwoch de Moie ganz vill Polizisten d'Géigend duerchsicht. Dowéinst war d'Autobunn och gespaart ginn.

De Justizspriecher Henri Eippers sot eis, et wier an de leschte Stonnen eng Rumeur opkomm, déi blesséiert Fra hätt eventuell e klengt Kand gehat an dat wier vläicht am Accident derbäi gewiescht an aus dem Auto erausgeschleidert ginn.



Dës Rumeur gouf an Enquêteurskreesser fir eng net fondéiert Rumeur gehalen. Mä fir definitiv och déi lescht Eventualitéit auszeschléissen, gouf nach eng Kéier d'Ëmgéigend duerchsicht.

Mat direkt 5 Camionnetten a puer Autoen war d'Police op der Plaz an hunn, equipéiert mat Bengelen, d'Ëmgéigend vu der Onglécksplaz ofgetrëppelt.



Bei där grousser Sichaktioun huet d'Police keng nei Indice fonnt, dat hu de Spriecher vun der Justiz kuerz viru 15 Auer matgedeelt.



Pour Rappel: beim Accident sinn zwee Männer an eng Fra gestuerwen, et waren Iraner déi zu Lëtzebuerg als unerkannte Flüchtlinge waren. Déi schwéier blesséiert Fra ass zu Frankfurt gemellt.

