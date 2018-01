Staatslabo geet an nei Phas (24.01.2018) De Laboratoire Nationale de Santé zu Diddeleng geet an eng nei Phas, dat zweet Gebai ass e Mëttwoch ageweit ginn.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen © RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen © RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen © RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen © RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen « ZréckWeider »

Doduercher sollen elo och nei Synergien tëscht den eenzele wëssenschaftleche Fachberäicher entstoen. Eppes wat um Enn och de Patienten direkt ze gutt komme soll.Déi nei véierstäckeg Annex vum LNS huet am ganzen iwwer 51 Milliounen Euro kascht. Infrastrukturminister a Gesondheetsministesch hunn e Mëttwoch deen neie Komplex feierlech ageweit. Eppes wat virop och besser Aarbechtskonditioune fir d'Personal aus dem Veterinärslabo bedeit, hir al Raimlechkeeten um Belair ware al an ze kleng. Elo kënnen och nei Synergien entstoen.Déi méi enk Kooperatioun soll virun allem der Liewensmëttelsécherheet déngen, fir zum Beispill pathogen Bakterien nach besser analyséieren ze kënnen. Komme mer da bei déi nei Biobank-Unitéit,och hei waren d'Raimlechkeeten an der Stad scho méi laang ze kleng, d'Bank déi am Beräich vum Echantillons-Sammelen aktiv ass, ass souzesoen elo direkt un der Quell.Déi integréiert Biobank Lëtzebuerg ass Deel vum Lëtzebuerger Institut fir Gesondheetsfuerschung, hei konnte fréier maximal 500.000 Prouwen ugeluecht ginn, elo sinn et 5 Milliounen Echantillonen, déi hei stockéiert kënne ginn, fir zum Beispill an der Kriibs oder Parkinsonfuerschung an den Asaz ze kommen. Komme mer dann nach op de Problem vu méi laange Waardenzäiten op Resultater vu medezineschen Analysen, hei hätt sech d'Situatioun weider verbessert.Et géif een dru schaffen fir den Delai bis Enn des Joers op 5 Schaffdeeg erofzesetzen, wann een op d'Resultater vun enger Biopsie waart, zemol bei Kriibs-Verdacht dierft een net méi laang op e Resultat waarden wéi onbedéngt néideg.