Déi dräi Persounen, déi de Weekend bei engem Accident ëm d'Liewe koumen, ware Membere vun der Association of Intercultural Kindness in Luxembourg.

No déidlechem Accident

Fir hire Memberen, déi sech fir d'AIKL engagéiert hunn, ze gedenken, organiséiert d'AIKL e Sonndeg den 28. Januar eng Uucht am Centre Culturel an der Stroossbuerger-Strooss an der Stad.





Samedi 20 janvier 2018, à 15h30 un terrible et foudroyant accident de la route nous a enlevés trois anges ...Mme. Afsaneh [...], M. Amin [...], M. Mohsen [...], tous les 3 bénévoles au sein de notre association, nous ont quitté pour rejoindre l’éternité.

La 4ème passagère, notre chère amie et bénévole également Forough [...] est, quant à elle, dans un état critique. Prions pour elle.

Notre peine est immense et nos pensées ainsi que nos prières vont aux familles de nos chers disparus ainsi que la mère de Forough.

Une veillée, en mémoire de nos amis sera organisée par l'association le 28 janvier 2018, de 15h00 à 17h00

Centre culturel Gare

29 rue de Strasbourg

L-1351 Luxembourg

Nous invitons tout ce qui souhaite rendre un dernier hommage à Afsaneh, Amin et Mohsen ainsi qu'apporter leur soutien à Forough de venir témoigner et prier avec nous.

Leur courage, leur force et leur conviction, resterons pour toujours des exemples d'humanité pour nous tous.

A jamais ils font partie de nous ... Nous les pleurons mais nous les célébrerons à chaque occasion.

Reposez en paix chers et bien aimés amis

Amitiés,

AIKL - Association of Intercultural Kindness in Luxembourg