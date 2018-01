70 Joer diplomatesch Relatiounen tëscht Lëtzebuerg an Indien, dat war den Ophänkert e Mëttwoch vun enger Visite vun der indescher Ambassadrice.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Diplomatesch Relatioune mat Indien (24.01.2018) 70 Joer diplomatesch Relatiounen tëscht Lëtzebuerg an Indien, dat war den Ophänkert e Mëttwoch vun enger Visite vun der indescher Ambassadrice.

Inder zu Lëtzebuerg, dat ass zum Beispill Arcelor Mittal. D'Relatioune sinn excellent, heescht et. Generell wär déi wirtschaftlech Zesummenaarbecht gutt, speziell um Gebitt vun de Finanzen an der Logistik.Indien, mat enger Croissance vun 7,5 Prozent ass en interessante Maart, Lëtzebuerg ass de 16. gréissten Investisseur do.D'Ambassadrice seet, dass si ganz héich Erwaardungen hätt un d'Kooperatioun tëscht Indien a Lëtzebuerg an dat op ville Gebitter. D'Klima tëscht den zwee ongläiche Länner géif stemmen.