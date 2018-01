Reportage: 24 Stonnen Tram - hannert de Kulisse vu Luxtram (24.01.2018) Den Tram rullt a gehéiert fir vill Leit schon zum Alldag. Ma wat deene meeschten net bewosst ass, fir dass dat alles leeft, si 24/7 Equipen am Asaz... E war wuel ee vun de kontroverste Projeten an de leschten 30 Joer zu Lëtzebuerg: Den Tram. Mëttlerweil ass e Realitéit an d’Estimatioune vun 8'400 Passagéier den Dag sinn am éischte Mount esouguer depasséiert ginn. Ma fir dass mir um Arrêt all 6 Minutten en Tram kréie, muss hannert de Kulissen alles glat lafen. Wat dat heescht a wien do involvéiert ass, hu mir eis ugekuckt, an den Tram 24 Stonne laang begleet.

Mëttlerweil ass e scho kaum méi aus dem Stadbild ewechzedenken, den Tram dee vu 5 Auer moies bis Mëtternuecht tëscht der Luxexpo an der rouder Bréck hin an hir fiert. Ma fir dass dat Dag fir Dag de Fall ass, sinn eng ganz Partie Leit mat bedeelegt.Kierchbierg 3 Auer an der Nuecht. Während d’Stroossen nach zimlech eidel sinn, brennt am Tramschapp Luucht. An zwar net schonn, mä nach. D’Tramme stinn all op hirer Plaz am Remisage an d‘Botzequipe, déi um Mëtternuecht ugefaangen huet, ass grad am Gaang, nach de leschte vun den 9 Tramme vu bannen ze botzen. Zäitgläich ass de railrout vun der Maintenance ënnerwee, fir déi elektresch Uewerleitungen ze kontrolléieren, well dofir d’Elektresch fir di jeeweileg Statioune ofgestallt gëtt an et just knapp 5 Stonne gëtt an deene keen Tram zirkuléiert, ass d’Equipe dräi Deeg domat beschäftegt, fir déi ganz Linn ze kontrolléieren. D’Kontroll ass allerdéngs just 2-3 mol am Joer. A fir haut sinn se och schonn esou gutt wéi fäerdeg, well et dauert net méi laang, bis den éischten Tram sech op de Wee mécht.Am PCC, dem pole de commande centrale, kommen d’Chaufferen un a kréien hire Schichtplang fir den Dag, deen hinne genee ugëtt, wéini se mat wéi engem Tram, wou lassfuere mussen. Den Ali Guazou ass den éischte Chauffer vum Dag.Den Ali war virdrun Buschauffer a Frankräich a gehéiert elo zanter Dezember zum Pool vun de 25 Tramschaufferen, déi zu Lëtzebuerg mam Tram fueren dierfen. Déi éischt Linn vum Dag ze fueren, heescht, nach emol ze kontrolléieren, ob och alles an der Rei ass, ier dann d’Diere vum Tramschapp opginn an de Chauffer sech op seng Startpositioun bei d’Luxexpo stelle geet.Fir déi éischt Streck vum Dag huet de Chauffer duebel esouvill Zäit ewéi normal, well et ëmmer virkomme kann, dass eppes op de Schinne läit wat en ewechraume muss.Déi di all di Informatioune geréieren, sëtzen am Kontrollzenter, dem PCC. Dës Zentral ass 24/7 nonstop besat a këmmert sech dorëm, dass alles leeft.Si sinn esouwuel mat der Maintenance, ewéi och mat den Tramschaufferen a permanentem Kontakt. Zum enge kontrolléiere se den Timing vun den Trammen a suergen dofir, dass den Ofstand ni méi wéi 6 Minutte bedréit, zum anere vermëttele se bei technesche Problemer.Fir dass all 6 Minutten en Tram lassfuere kann, sinn ëmmer 6 Tramme gläichzäiteg am Asaz. Tëscht den Tram-Chauffere kënnt et reegelméisseg zu Relèven, fir dass keen ze laang um Stéck fuere muss an d’Konzentratioun dorënner leit.Den Ufank vun der Schicht ass nach relativ roueg, ma vun hallwer 7 un, geet et och am Tram sou richteg mam Beruffstrafic lass.