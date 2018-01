ArcelorMittal: Tramsschinnen och fir Lëtzebuerg (24.01.2018) Bis elo huet ee just d'Weiche fir den Tram gestallt, elo erhofft ee sech bei ArcelorMittal, fir och Schinne kënnen ze liwweren.

2017 war e gutt Joer fir Arcelor Mittal, de weltwäite Stolverbrauch goung erop. D'Stéck vum Kuch fir de Lëtzebuerger Stolgigant war dann och eppes méi grouss ewéi d'Joer virdrun, esou den Echo op der Neijooschreceptioun, déi déi Kéier um Site Rodange war.



Eng total Sécherheet, wat d'Erhale vu Standuerter zu Lëtzebuerg ugeet, kéint et an der Privatwirtschaft net ginn, esou de Michel Wurth, ma de Moment wier een awer jiddefalls ganz gutt opgestallt, mengt de President vum Verwaltungsrot.





Extrait Michel Wurth (1)



Extrait Michel Wurth (2)



ArcelorMittal huet modern Wierker an an de leschte Jore vill um Belval investéiert an dëst Joer soll och zu Déifferdeng moderniséiert an automatiséiert ginn. Zu Rodange huet een nei Produktkategorien opgebaut a probéiert elo domadder eng eege Plaz um Maart ze kréien.Déi nei Produite vu Rodange, domatter sinn ënner anerem Kranebunns-schinnen an Trams-schinne gemengt. Beim Lëtzebuerger Stolproduzent bedaueren se, datt d'Phas 1 fir de Lëtzebuerger Tram verluer gaange war an datt d'Schinnen, déi elo scho leien, net aus Lëtzebuerg kommen. Fir d'Phas 2 soll dat awer änneren, hofft de Michel Wurth. Fir si ass et de groussen Objektiv, fir 2018 och um Tram kënne matzeschaffen.

Bei Arcelor Mittal Lëtzebuerg schaffe gutt 4.000 Employéen. Zejoert goufen 2,2 Millioune Tonne Stol produzéiert