Rapportrice ass d'Josée Lorsché vun déi gréng. Uganks Februar soll de Gesetzprojet duerch d'Chamber.Fir Diskussiounen huet e Mëttwoch virun allem ee Punkt am Text gesuergt. Et geet méi spezifesch ëm de Pouvoir, deen d'Police an Zukunft soll hunn. Fir d'Oppositiounsparteien CSV an ADR geet dësen ze wäit. D'Police soll an Zukunft d'Méiglechkeet hunn, mat der Autorisatioun vum Parquet, a Gebaier eranzegoen, déi fir d'Ëffentlechkeet accessibel sinn, wéi zum Beispill Hoteller, Pensiounen, Bistroen oder nach Discoen, soubal en Doute besteet, dass et op dëse Plazen Fäll vu Prostitutioun gëtt. Et handelt sech awer just ëm ee sougenannten "Droit d'entrée". Perquisitiounen oder Saisien duerfen d'Beamte keng maachen.Wéi et e Mëttwoch vun den Deputéierte vun der CSV an der ADR geheescht huet, géif et allerdéngs keng kloer Trennung tëscht ëffentleche Gebaier an der Privatsphäre ginn. Den Text, sou wéi en elo virläit, géif et nämlech der Police erlaben, ouni Mandat vum Untersuchungsriichter, an ee Privathaus eranzegoen. D'CSV fuerdert, dass net nëmmen de Parquet, mä och den Untersuchungsriichter misst eng Autorisatioun dofir ginn. D'Partei stéisst sech virun allem um Begrëff "Maison meublée". Dem zoustännege Minister Felix Braz no soll et sech heibäi ëm Zëmmer oder Wunnengen handelen, an deenen ee ka Vakanz maachen. Der CSV no kéinten dat theoretesch awer och Privatwunnenge sinn.Am neie Prostitutiounsgesetz ass virgesinn, dass virun allem de Client an Zukunft soll responsabiliséiert a bestrooft ginn. Zil ass et de Mënschenhandel an d'Zouhälterei, déi a Relatioun mat der Prostitutioun stinn, méi streng ze bekämpfen.