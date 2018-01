© RTL Archivbild

Arméierten Iwwerfall viru Geriicht / Reportage Eric Ewald ^



D'Ugeklote waren deemools nuets mat Motoshelmer op an d'Bensinsstatioun eragaangen. Ee vun hinnen hat d'Personal mat enger Drockloftwaff bedreet, ier déi zwee mat ronn 1.000 € geflücht sinn. Déi jonk Männer, déi a Frankräich keng onbeschriwwe Blieder sinn, waren opgrond vun engem europäesche Mandat d'arrêt vun hirer Heemecht u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn.

E Polizist sot, dass zur Zäit vum Iwwerfall 3 Salariéeën an der Tankstell waren. Déi zwee Männer hätten hire Scooter vis-à-vis laanscht d'Strooss gestallt, wären eriwwer, no enger Minutt nees fortgelaf an a Richtung däitsch/franséisch Grenz ugaangen. Dem Personal no wäre si extrem opgereegt an onkoordinéiert gewiescht: Den Haaptmann hat iwwregens 3 Stonne virdrun do Alkohol geklaut. Nodeems de Proprietär vun der Bensinsstatioun eng Belounung ausgesat hat, koumen anonym Informatiounen zu den Auteuren eran, an ënner anerem och hir Nimm.Eng éischt Salariée huet betount, et wär kee Client dobanne gewiescht, wéi et zum Iwwerfall koum. Den Haaptmann hätt eng Waff gezunn an op franséisch gesot „maach d'Keess op“; si hätt der 3 vu 4 opgemaach, d'Suen erausgeholl an dem Mann se an d'Hand ginn. Déi zwee wären doropshin erausgelaf an hätten, Zitat, „mega op de Gas gedréckt“. Fir eng zweet Salariée hätt de Mann mat der Waff beim Iwwerfall geziddert.Déi zwee Männer hunn den Iwwerfall viru Geriicht zouginn. Deen Zweete sot, hien hätt enger Persoun Sue geschëlt, hätt de Scooter an d'Softair-Waff geholl, et wär awer net virgesi gewiescht „de faire ça“. Si hätten dunn decidéiert, d'Tankstell z'iwwerfalen, woubäi hien net d'Haaptroll gespillt hätt. Den Haaptmann huet erkläert, d'Iddi wär him am Laf vum Owend komm. Hie wär voll gewiescht a si hätten d'Sue vum Iwwerfall gedeelt. De Scooter an d'Waff hätte si an d'Musel gehäit, si wäre keng Profien an hätten dat aus Dommheet eraus gemaach.De Me Stroesser, Affekot vum Haaptmann, huet virun allem op d'Circonstance atténuante vun den Aveue plädéiert, genee wéi de Me Marc Lentz, Affekot vum zweete Mann. Dat an de jonken Alter vun de Beschëllegten huet och de Vertrieder vum Parquet zegutt gehalen: Dofir huet hien um Enn zweemol 5 Joer Prisong an eng Geldstrof verlaangt.D'Uerteel ass fir den 21. Februar.

Weidere Fall viru Geriicht

Eng ugemoosse Geldstrof an d'Sécherstelle vun de Suen: Dat war d'Fuerderung e Mëttwoch um Stater Geriicht géint e 65 Joer ale Mann an enger Affär vu Lutte géint d'Wäisswäsche vu Suen a géint de Finanzement vum Terrorissem.De Mann aus China hat am Mäerz zejoert bei enger Kontroll um Fluchhafe mat eppes iwwer 21.000 € vill méi wéi déi erlaabten 10.000 € Cash bei sech. Hien hat et verpasst, bei der Ausrees aus der Europäescher Unioun déi néideg Deklaratioun géintiwwer der Douane ze maachen.D'Uerteel gëtt de 14. Februar gesprach.