Eng Petitioun fuerdert, dass d'Buslinn Nummer 16 an der Avenue J.F Kennedy um Kierchbierg, Direktioun Findel, nees agefouert gëtt. Déi betraffe Linn gouf ofgeschaaft, nodeems den Tram Enn vum Joer a Betrib geholl gi war.



Vill Diskussiounen haten et jo fir Silvester ginn, wat d'Ofschéisse vu Rakéiten a Knupperte betrëfft. An der Suite dovun fuerdert ee Petitionnaire, dass d'Freedefeier op Nationalfeierdag soll ofgeschaaft ginn. Wa Bierger eppes verbuede kréien, misst dat selwecht och fir de Staat gëllen, sou de Petitionnaire a senger Argumentatioun. An déi selwecht Iwwerleeung schreift sech eng Petitioun, déi de Gebrauch an de Verkaf vu Knupperten a Rakéiten verbitt fir d'Freedefeier op Silvester.



Eng weider Petitioun fuerdert, dass Koppele mussen de fräie Choix hu beim Familljennumm, wa si sech bestueden.



A fir Accidenter ze evitéieren, déi duerch eng schlecht Siicht vum Chauffer provozéiert gouf, fuerdert e Petitionnaire, dass jiddwer Automobilist all zwee Joer misst seng A kontrolléiere loossen. Jidderee misst en deementspriechende Zertifikat bei senge Pabeiere vum Auto leien hunn.



Déi eenzel Petitioune kënne bis den 8. Mäerz ënnerschriwwe ginn. Wann de Quorum vu 4.500 Signaturen errreecht ass, gëtt déi betraffe Petitioun während engem ëffentlechen Debat an der Chamber diskutéiert.



Déi eenzeg Petitioun, déi aktuell um Chamber-Site online ass, an de Quorum areecht huet, ass déi iwwert den Tiers payant beim Dokter. Dës Petitioun gouf bis elo iwwer 7.200 mol ënnerschriwwen an huet et domat an de Chamberplenum gepackt. Nach bis den 2. Februar kann ee seng Ënnerschrëft drënner setzen.



