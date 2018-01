© RTL Archivbild

Déi am Ganzen 19 Cassatiounsmoyenen, déi d'Affekote vun den 3 Condamnéierten am Kontext vum Iwwerfall, am Abrëll 2013, op eng Sécherheetsfirma zu Gaasperech virbruecht haten, hunn näischt gedingt: D'Cour de cassation huet nämlech en Donneschdeg de Moien hir 3 Pourvoien zréckgewisen.





G4S-Iwwerfall um Cassatiounsgeriicht / Reportage Eric Ewald



Beim Siège vu G4S an op der Flucht war deemools op Poliziste geschoss ginn. D’Auteuren haten ënnert anerem aus Kalaschnikowen op d’mannst 85 Schëss ofginn. D’Brigange waren nom Iwwerfall a Richtung Belsch entkomm, do festgeholl an u Lëtzebuerg ausgeliwwert ginn.

Am Appel-Prozess waren déi 3 wéinst dem Iwwerfall am Abrëll 2013 op d’Sécherheetsfirma zu Gaasperech zu jee 22 Joer Prisong veruerteelt ginn. Iwwert de Wee vun der Cassatioun sollt erreecht ginn, dass d'G4S-Affaire nach emol zréck géif goen op d'Cour d'appel, wouraus awer näischt gouf. Nawell schéngt de juristesche Kampf vun deenen 3 nach net eriwwer ze sinn.



Direkt nom Uerteel vun en Donneschdeg de Moien huet de Me Philippe Penning, Affekot vum 3. Mann, nämlech ugekënnegt, weider wëllen ze goen op de Stroossbuerger Mënscherechtshaff, dat wéinst enger presuméierter Violatioun vun der Présomption d'innocence.





