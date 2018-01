E Mëttwoch den Owend goufen zu Munneref 2 Autoen an divers Wäertgéigestänn geklaut, dëst während dem Training vun der lokaler Footballsequipe.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Onbekannter si während dem Training an d'Kabinne gaangen an hunn do divers Saache matgoe gelooss, nodeems se d'Sportsposchen duerchsicht hunn.Et goufen och 2 Autoe geklaut.1. VW Golf GTD, wäiss, Plackennummer GP4882 (L)2. VW Scirroco, wäiss, Plackennummer TE1206 (L)D'Police vu Réimech enquêtéiert.

Zu Fëlschdref an zu Bus gouf et an der Nuecht op en Donneschdeg op Uerder vum Parquet eng Alkoholskontroll. 225 Chauffeuren hu misse blosen. 15 mol war den Test positiv. 9 Chauffere goufe protokolléiert, 6 kruten en Avertissement. 3 Permisen goufen op der Plaz agezunn.





An der Stad an der rue Origer huet d'Police e Mëttwoch den Owend e presuméierten Drogendealer festgeholl. De Mann hat sech verdächteg beholl. D'Police huet e kontrolléiert.

Et huet sech eraus gestallt, datt de Mann e puer Saachen ofgeschléckt hat. Hie kënnt virun den Untersuchungsriichter.