Um Donneschdeg de Moie koum et tëscht Mäertert a Gréiwemaacher zu engem Accident tëscht engem Auto an engem Motto. 1 Persoun gouf blesséiert.

Den Accident war kuerz viru 7 Auer.Op der Plaz war den Asazzenter vu Mäertert/Gréiwemaacher, d'Ambulanz vu Mäertert an d'Police.Géint 10.30 Auer stoung an der Industriezon "Am Bann" zuen Auto a Flamen. Hei gouf kee blesséiert. Den Asazzenter vu Leideleng an d'Police waren op der Plaz.