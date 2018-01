Zu Lëtzebuerg huet all Awunner an der Moyenne 140 Quadratmeter Wunnraum, vun deenen iwwer 60 Prozent net vill oder bal guer net genotzt ginn an entgéint der virgefaasster Meenung vum Contraire, bréngen eis Frontaliere méi an, wéi se eis kaschten. Dat sinn e just e puer Conclusiounen aus der Analyse, déi d'Deputéiert an der Nohaltegkeetskommissioun en Donneschdeg de Moien um Krautmaart vum zoustännege Minister François Bausch presentéiert kruten. Dat en vue vun der Orientatiounsdebatt iwwer d'Landesplanung Enn Februar an der Chamber.





Et goung nämlech drëms fir d'Deputéiert iwwer déi grouss Froen an aktuell Zuele vun der Landesplanung z'informéieren an dat en vue vun der grousser Orientatiounsdebatt den 28 Februar um Krautmaart.

Et ginn nach ëmmer vill grouss Chantieren hei am Land an déi kann een net méi just mat konventionelle Mëttelen upaken.



De LSAP-Deputéierte Georges Engel seet, datt een net 10 Joer un engem Ee ka schielen an da ka mengen, et hätt een d'Weisheet fonnt. An deenen 10 Joer hu mer 100.000 Aarbechtsplaze méi an 100.000 Leit méi, déi hei wunnen. Also ass een dann nees hannendrun. Et muss ee sech Mëttele ginn, déi mer kennen, an do muss et och un d'Propretéit vum Terrain goen an do aner steierlech Mesure maachen.





Extrait Georges Engel



Et kéint nämlech net sinn, dass een Betrib, wou lauter Aarbechter aus dem Grenzgebitt schaffen, sech an der Stad géing néierloossen, well do den Impôt commercial e bësse manner héich ass, wéi an de Gemengen un der Grenz.Eng aner Erausfuerderung ass d'Fro vum Terrain. Den Terrain hätt bis ewell ëmmer d'Landesplanung dominéiert an net ëmgedréint, wéi déi gréng Deputéiert Josée Lorsché erkläert.Den Terrain ass hei am Land jo helleg. An Däitschland steet jo zum Beispill an der Verfassung, datt "Privateigentum verpflichtet". Dat hu mir net. Hei am Land gëtt nach gesot: "Dat ass mäin Terrain, dee ginn ech fir näischt hier." Donieft gëtt nach ganz vill spekuléiert. D'Politik muss elo e Wee fannen, wéi een deen Terrain fir d'Allgemengheet méi sënnvoll kann notzen, ouni direkt d'Privatproprietéit ganz a Fro ze stellen. Mat Taxen oder Subside kann een awer en Afloss op d'Notzung vum Terrain kréien, sou d'Politikerin vun "Déi Gréng".Et goufen thematesch Aarbechtsgruppen, interministeriell a mam Syvicol iwwer d'Landesplanung, ma doriwwer hätt een als Chamber kee Feedback kritt, kritiséiert den CSV-Deputéierte Marco Schank.Den Debat vum 28. Februar gouf awer elo net esou preparéiert, wéi dat beim Debat iwwer de Logement de Fall ass. Do goufen och verschidden Acteure geruff, wat elo net de Fall ass.Den Ament gëtt nach op den leschten Avis vum Staatsrot iwwer d'Landesplanungsgesetz gewaart a wann alles riicht leeft, kéint een d'Reform nach virun der Ouschtervakanz stëmmen, hofft den Nohaltegkeetsminister François Bausch.