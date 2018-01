Kontaminatioun vun der Welt (25.01.2018) Wéi en Impakt huet déi ganz Verschmotzung op eis Welt?

Wou kënnt eisen Elektroschrott hin? Wou de ville Plastik?

De Francois Jarrige an den Thomas Le Roux sinn der Fro nogaangen, wéi een Impakt dat industriellt Zäitalter op Pollutioun vun der Äerd huet. Trotz villen Efforten, déi a verschiddene Regioune vun der Welt gemaach ginn, géif een de Problem nëmmen an aner Regioune vun der Welt verlageren.Déi meescht Wierker iwwert d'Kontaminatioun géifen aus enger ëmweltpolitescher Sicht un d'Fro erugoen, wéi verschmotzt d'Welt ass, mä déi zwee franséisch Historiker huet awer éischter d'Fro interesséiert, wéi sech d'Pollutioun am Industriezäitalter entwéckelt huet.An de leschte Jore goufen et Verlagerunge virop am asiateschen oder afrikanesche Raum. D'Pollutioun duerch Consommatioun gëtt an aner Regiounen evakuéiert. Plastik an de Mierer ass do nëmmen eent vun de ville Beispiller. Wann een eppes fir d'Ëmwelt maachen wéilt, misst een ëmmer déi ganz Welt am A hunn.