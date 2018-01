Iewen aus Lëtzebuerg an d'ganz Welt exportéieren (25.01.2018) Bei hire Clienten am Ausland wier d'Lëtzebuerger Industrie bekannt fir hir héich Qualitéit, "mir hale wat mer verspriechen, sot nach den Nicolas Buck."

De Ben Frin huet an engem Lëtzebuerger Betrib nogefrot, deen 99% vu senger Produktioun exportéiert.Industriell Bakiewe fir Bäckereie ginn an dësem Betrib hiergestallt, well et hei am Land kaum nach Bäckere gëtt, ass den allergréissten Deel vun de Clienten am Ausland, verdeelt iwwer déi ganz Welt. E Betrib, an deem zwar nach verschidden Aarbechtsschrëtt handgemaacht sinn, an deem awer haut schonn dat meescht digital, vollautomatiséiert ofleeft, ouni dat geet et net méi.Aarbechtsplaze wieren wéinst der Digitaliséierung hei net ewechgefall. 170 Leit hunn nach ëmmer hei geschafft, déi produzéieren eben hautesdaags amplaz, wéi fréier 30 Iewen, elo 300 Iewe pro Joer, d'Produktivitéit ass geklommen, nëmmen de Profil vum Mataarbechter hätt sech verännert. Mee och e Bakuewe selwer, de Produit, muss haut voll digital equipéiert sinn, dat hätt de Client gären esou.Innovatioun kann a muss och nohalteg sinn, en Uewen dee manner verbraucht ass net nëmme méi ëmweltfrëndlech. Innovatioun heescht der Demande vum Client nokommen an awer och nei Demandë kreéieren, zum Beispill engem Bäcker nieft engem Uewen och Killtechnik ubidden.Made in Luxembourg, dat wier super heescht et hei, an do kéint a sollt een nach méi draus maachen andeems et nach besser no bausse promouvéiert gëtt.