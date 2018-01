Fir d’Zukunft muss sech d’Lëtzebuerger Industrie Erausfuerderunge wéi ëmmer méi Digitaliséierung, Innovatioun an Nohaltegkeet stellen, fir och muer nach kompetitiv kënnen ze sinn. Och fir qualifizéiert Aarbechtskraaft ze fanne gëtt hei am Land ëmmer méi schwéier, et misst een déi Jonk nees méi fir technesch Beruffer interesséieren, seet de President vun der FEDIL, Nicolas Buck, a kuckt am Ganze positiv an déi industriell Zukunft.



Nicolas Buck: D'Betriber sinn do richteg opgestallt, mir gesi grouss Erausfuerderungen um Niveau vun der Digitaliséierung, mir gesinn awer och Erausfuerderungen um Niveau vun der Transition énergétique, wa mir herno vun engem Verbrennungsmotor op en Elektromotor iwwer ginn [...]. Ech menge mir hunn d'Stäerkte fir déi nächst 100 Joer och nees eng Kéier ze gestallten. Ech menge mir mussen eis eise Stäerkte bewosst sinn, dat Land hei huet sech entwéckelt duerch d'Industrie am Ufank vum 20. Joerhonnert an ech menge mir kënnen nach e grousse Bäitrag fir d'Zukunft leeschten. Et gëllt et all Deeler vun der Gesellschaft an déi Richtung ze iwwerzeegen. An ech menge mir sinn um gudde Wee fir dat ze maachen.





Extrait Nicolas Buck



Industrie "made in Luxembourg", dat géif weltwäit gutt ukommen. Et wier ee bekannt fir gutt Qualitéit an datt een dat hält wat ee versprécht, sot nach de Nicolas Buck.