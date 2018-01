© AFP (Archiv)

E Mann, deen ënner anerem wéinst Fälschung virun de Riichtere stoung, gouf en Donneschdeg de Moien um Stater Geriicht dofir zu 6 Méint Prisong mat Sursis an enger Geldstrof vu 750 Euro condamnéiert. Dem Mann war virgehäit ginn, tëscht Mäerz 2014 an Abrëll 2016 bal 70 Ordonnance médicales gefälscht ze hunn. Dofir hat hien d'Ënnerschrëft vu sengem Brudder, deen Dokter war, nogemaach. Donieft waren et nach d'Reprochen, dass de Mann an Apdikte vun deene gefälschte Dokumenter abuséiert an d'CNS dofir bezuele gelooss hätt.