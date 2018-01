An 1. Instanz hat de Mann dofir nach 15 Joer Prisong an e Fuerverbuet vun zwee Joer kritt, am Appell waren et 8 Joer Prisong a 5 Joer Fuerverbuet.

Fir d'iwwert-de-Koup-renne vun engem Douanier, am Oktober 2013, op der Aire de Capellen war e Mann am Mee op der Cour d'appel zu enger Prisongsstrof vun 8 Joer, enger Geldstrof vu 5.000 Euro an engem Fuerverbuet vu 5 Joer veruerteelt ginn.





Geriicht/Reportage Eric Ewald



Den Ënnerscheed an der Strof hat sech doduerch erkläert, dass géint de Mann net méi e versichten Doutschlag, mä just nach Coups et blessures involontaires zréckbehale gi waren. En Donneschdeg huet sech d'Cour de cassation mat dësem Fall beschäftegt, virun där den Affekot vum Mann 4 Cassatiounsmoyene virbruecht huet.

Woubäi dee wichtegsten den 3. war, an deem et ëm d'Strof fir de Mann geet. Sengem Affekot no gouf nämlech am Uerteel vun den Appellsriichter net justifizéiert, firwat déi ënnert de sougenannte Concours réel an net ënnert de Concours idéal gefall ass.

De Me Noesen huet an deem Kontext erkläert, et géif eng Reegel am Strofrecht ginn, déi seet, dass een am Concours réel ass, wann eng Persoun fir zwee verschidde Verbrieche responsabel ass, déi entweder mateneen oder kuerz noenee passéieren, awer näischt mateneen ze dinn hunn. Wann eng Persoun dogéint fir eng Dot responsabel ass, déi ënner verschidden Infraktioune fält, woubäi awer de verbriechereschen Hannergedanken deeselwechten ass, dann ass een am Concours idéal. Dat wär e subtilen Ënnerscheed, deen awer eng Konsequenz hätt, wat d'Strof ugeet.

Eng Strof ënner 5 Joer wär hei méiglech, sou de Me Noesen. Zur Dot vu sengem Client, deen en Donneschden iwwregens net do war, wär et komm, well dee kee Führerschäin hat, dofir hätt en dat gemaach, wat e gemaach huet.

De Vertrieder vum Parquet général war dogéint der Meenung, dass de Pourvoi recevabel wär, awer net fondéiert.

D'Uerteel ass fir den 8. Mäerz.