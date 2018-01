© afp

Um Donneschdeg war et d'Nouvelle, datt d'UBS Europe SE d'Private-Banking-Geschäft vun Nordea Lëtzebuerg iwwerholl huet. UBS baut zanter enger Rei Joren d'Geschäft an den nordesche Länner aus. Mam Kaf vum Private-Banking-Geschäft vun Nordea soll d'Präsenz an Europa elo nach weider vergréissert ginn.Eng Partie vun de Salariéë vun Nordea sollen Enn 2018 bei UBS wiesselen, eng genee Zuel gëtt et den Ament nach net. Op och Leit hir Aarbechtsplaz verléieren, ass de Moment och nach net gewosst.

La banque Nordea cède certaines de ses activités

Le SBA s’inquiète du sort des salariés concernés

Le syndicat Banques et Assurances (SBA) de l’OGBL vient d’apprendre que la banque suédoise Nordea compte céder une partie de ses activités, notamment son activité «private banking», à UBS Luxembourg.

Les représentants des salariés avaient interpellé à plusieurs reprises la banque à ce sujet par le biais du comité mixte, alors que des rumeurs allant dans ce sens circulaient dans la presse depuis déjà plusieurs mois.

Malheureusement, les représentants du personnel ont toujours été déboutés par la banque, celle-ci arguant qu’elle ne voulait soi-disant par réagir à des rumeurs.

Or, il s’avère aujourd’hui que la rumeur était justifiée. Le personnel de la banque vient d’être informé que la partie «private banking» ainsi que les activités de back-office, qui vont de pair avec la première, vont être vendues.

Il est prévu que le processus de vente s’étale sur une durée de plusieurs mois. A priori, 350 personnes seront concernées par la vente. D’après les informations dont dispose l’OGBL, l’avenir professionnel d’un bon nombre de salariés serait en danger.

Au regard de la situation gravissime qui s’annonce, le SBA et ses représentants du personnel chez Nordea ont demandé une entrevue d’urgence avec les responsables de la banque afin de discuter de la situation en question et de veiller à ce que tous les moyens soient mis en place afin de préserver au maximum les emplois des salariés concernés.

Communiqué par le syndicat Banques et Assurances (SBA) de l’OGBL

le 25 janvier 2018