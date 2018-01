Wéi en 112 mellt, gouf an der Nuecht op e Freideg, um 23.57 Auer, eng Persoun an der Avenue de la Liberté vun engem Auto erfaasst.

D'Persoun gouf blesséiert, méi Detailer sinn awer net gewosst. Op der Plaz waren d'Stater Secouristen an de Samu.



Ee Blesséierte gouf et och an engem Accident géint 17.40 Auer en Donneschdeg den Owend zu Rodange am Chemin de Brouck.



E Feier gouf et an der Schoul Woiwer zu Uewerkuer. Do war en Uewen a Brand geroden. D'Pompjeeë vu Suessem waren am Asaz.





Den 112 mellt nach 2 Accidenter



Zu Altwis an der Lëtzebuerger Strooss ware géint 6.50 Auer zwee Autoen aneneegeknuppt. Zwee Leit goufe verwonnt.



Zu Wëntger op der Haaptstrooss hat et um Freideg de Moien och gerabbelt. Een Auto war am Coup. Eng Persoun gouf verwonnt.