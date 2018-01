© RTL Archivbild

Dat geet aus engem Geriichtsuerteel vum 15. Januar ervir, wéi e Freideg de Moien am Lëtzebuerger Wort nozeliesen ass. D'Gemeng Suessem war géint eng Decisioun vun der Regierung an Appell gaangen, mat där den Tracé vun der Strooss festgeluecht gi war. D'Verwaltungsgeriicht huet sech awer fir net zoustänneg erkläert, op d'mannst emol zu dësem Zäitpunkt vun der Prozedur.



Domat hätt sech dat confirméiert, wat hien deene Gemengeresponsabele gesot hätt, wéi si an Appell gaange sinn. Dat sot den Nohaltegkeets- an Infrastrukturminister François Bausch, en Donneschdeg an enger éischter Reaktioun géintiwwer dem Wort. Den Zäitpunkt fir Recours anzeleeën wier dee falsche gewiescht. Gemengt sinn domat d'Gemengewahlen vum leschten Oktober.



De Buergermeeschter vu Suessem, Georges Engel, huet géintiwwer der Zeitung drop higewisen, dass d'Decisioun viru Geriicht ze goen, vun all de Parteien am Gemengerot matgedroe gi wier. Hie géif deemno net gesinn, wéi e Virdeel eng Partei soll dovunner gehat hunn. Hie wier sech awer schonn am Virfeld bewosst gewiescht, dass ee wéineg Succès mat dëser Demarche hätt.



D'Fro stellt sech wéi et elo virugeet. Ob d'Gemeng Suessem nach eemol an Appell geet, kann de Buergermeeschter Georges Engel net soen. Et wéilt ee fir d'éischt den Dossier liesen an dann iwwert déi weider Schrëtt beroden. Den zoustännege Minister François Bausch geet iwwerdeems dovun aus, dass déi éischt Phas vum Projet am Mäerz vun der Regierung kann ugeholl ginn. Wann den Avis vum Staatsrot mat Zäite sollt virleien, kéint d'Gesetz nach dës Legislaturperiode gestëmmt ginn.