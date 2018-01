Kritik vun Uni-Studenten - Reportage Claudia Kollwelter



Dat soen d'Representante vum leschte Joer vun deem Studium op der Uni Lëtzebuerg. Dofir wier et och net verwonnerlech, datt et eng Penurie beim Personal an der Grondschoul géing ginn. Wéi allerdéngs elo vu Säiten vum Educatiounsministère op dee Problem reagéiert gëtt, wier inacceptabel. Verschidde vun de betraffene Studenten sinn der Meenung, datt d'Ufuerderunge fir an de Beruff ze kommen erofgeschrauft gi fir d'Penurie ze stoppen. E grousse Problem wier nach ëmmer de Stage, deen een no 4 Joer Basis Formatioun muss maachen, an deen an deem Fall elo vun 3 op 2 Joer erof gesat soll ginn.De Ministère weess, dass vill vun de Studenten aus dem 4. Joer sech net fir de Concours umellen, a sech net deem Stage do wëlle stellen, einfach well se net mat där Form wéi de Stage, wéi en elo existéiert, d'Accord sinn. An domatter wär d'Situatioun am September schlëmmer, wéi se dëst Joer war. Dëst Joer huet jo anscheinend keng Penurie existéiert.Kloer huet de Ministère musse reagéieren... mat där hei Mesure géif e garantéieren, dass en a puer Méint ka soen et hätt een esou vill Poste besat. Mä d'Fro wier, zu wéi engem Präis, sou nach den David Moos.Déi ideal Léisung wier e sënnvolle Stage, deen ee begleet a wou ee gehollef kritt. Ee Stage deen een net bewäert an een duerno och nach ecartéiere kéint. D'Studenten zu Lëtzebuerg hu wa se fäerdeg si mam Studium, e Bachelor en science d'éducation professionnelle. Dat géif u sech bedeiten, dass si apte wiere fir um Terrain ze schaffen, si hätten 8 Semester hannert sech, dovunner 1 Joer quasi ganz um Terrain geschafft, sou den David Moos.Datt an Zukunft och Leit déi e Bachelor hunn, deen an d'Richtung vun der Educatioun geet, kënnen enseignéieren, géing Konsequenzen op d'Qualitéit vum Enseignant am Enseignement hunn. Dës Leit mussen eng Formatioun vun 240 Stonnen maachen. Am Verglach hunn d'Studenten vum Bachelor an der Educatioun 7200 Stonnen hannert sech a froe sech wéi all dee Contenue kann op 240 Stonnen reduzéiert ginn.