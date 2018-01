An der Stroossbuerger Strooss an der Stad huet en alkoholiséierte Mann säi Frust un engem Policeauto ausgelooss, well säi Permis agezu gouf.

© RTL (Archiv)

Wéi d'Beamten, déi zu Fouss op Patrull waren, zeréck bei hiren Auto koumen, hu si festgestallt, datt de Spigel vun hirem Gefier erofgeschloe gouf. En Zeien huet de Polizisten de presuméierten Täter gewisen. De staark alkoholiséierte Mann huet seng Dot zouginn an erkläert, hien hätt dëst gemaach, well d'Police him de Permis ofgeholl huet.De Mann war awer enorm aggressiv an huet d'Poliziste mam Fouss gerannt. Well de Mann eng Gefor fir sech a fir aner Persounen duerstellt, koum hien an de Passagearrest.