Virun allem wéinst Abus de faiblesse muss sech vun e Freideg un eng 38 Joer al Fra um Stater Geriicht veräntweren. Si kritt an der Haaptsaach virgehäit, mat de Kreditkaarte vum Affer, engem Mann vun haut 87 Joer, Suen opgehuewen ze hunn. D'Faite ginn op den Zäitraum tëscht 2008 an 2015 zréck. Nieft dem Abus de faiblesse steet och nach de Reproche vum Vertrauensbroch am Raum.

D'Beschëllegt sot, d'Virwërf géifen net stëmmen. Zwee Polizisten hunn awer en anert Bild gezeechent.

Abus de faiblesse viru Geriicht / Reportage Eric Ewald



Deen ee sot, am September 2015 hätt d'Haus vum Affer, bei dat deem seng Kanner de Beamte geruff haten, well d'Ugeklote si net eraloosse wollt, „infekt“ ausgesinn: Hien hätt et keng zwou Minutten dobanne gepackt! Kuerz drop wären d'Kanner mat Kontosextraiten op de Policebüro komm. De Polizist hätt bei Ophiewungen an Héicht vu 50.000 Euro opgehalen an de Parquet informéiert. Deen aneren, deen dono vum Untersuchungsriichter beoptraagt gouf, huet erkläert, d'Beschëllegt wär 2003 bei d'Affer wunne komm. D'Virsuerg fir de Mann, deen op méi Hëllef ugewise war, nodeems hien 2009 gefall war, hätt mat de Joren nogelooss a si hätt Saache mat senge Kreditkaarte bezuelt. D'Fra hätt e Liewen op seng Käschte gefouert. Zanter 2009 hätt hien och keng Kontroll an Iwwersiicht méi iwwer seng Finanze gehat. Zanter 2008 wär et zu bal 2.000 Transaktioune komm, fir am Ganze ronn 300.000 €. Doropshi wär ee bei d'Ugekloten heemgaangen, hätt Saache saiséiert a si matgeholl op de Büro. Do hätt si betount, Sue just mat senger Zoustëmmung opgehuewen an d'Kreditkaarten ëmmer direkt zeréckginn ze hunn. Am Resumé hätt d'Affer keen onbeschwéiert Liewe gefouert an d'Fra sech net genuch gekëmmert.

Engem Psycholog no, deen eng 1. Expertise vum Affer gemaach hat, hätte sech déi Zwee 2002 op engem Fest kenne geléiert. Wéi d'Fra sot, si misst am Auto schlofen, hätt hie si opgeholl an doraus wär eng Relatioun entstanen. Seng eege Kanner hätt hien dono vernoléissegt an hie wär no an no vun der Fra manipuléiert ginn. Dem Mann säin Zoustand wär ëmmer méi schlecht ginn, hie wär schwaach gewiescht, ofhängeg vun Hëllef an isoléiert vun der Famill. Si hätt seng Konte geréiert, d'Famill ewech gehalen an de Mann negligéiert, virun allem wat d'Hygiène ugeet, wourops d'Presidentin gemengt huet, Zitat; „D'Haus war 2015 e Saustall!“ Fir e Psychiater, deen eng zweet Expertise vum Affer gemaach huet, wär d'Fra fir de Mann den eenzege Kontakt no bausse gewiescht, well hie vun 2010 un e schlechte Kontakt zu senge Kanner hat.

Als Affekotin vum Mann huet d'Me Annick Würth nach eng 265.000 € Schuedenersaz gefrot. Dëse Prozess geet en Dënschdeg virun.