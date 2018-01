Ass Lëtzebuerg e Vëlosland? (26.01.2018) Ob et ass fir a Form ze bleiwen, eppes fir d'Ëmwelt ze maachen oder besser duerch den Trafic ze kommen, de Vëlo gëtt ëmmer méi als Verkéiersmëttel benotzt.

Den Ralph Diseviscourt ass Ultracyclist a bei deene gréissten a prestigiéiste Coursë ronderëm de Globus mat dobäi. Hie wunnt am Éislek a schafft an der Stad. Fir sech optimal op seng Epreuvë virzebereeden fiert de Cyclist ganz dacks den Aarbechtswee mam Vëlo, meeschtens op der Strooss.Vëlospiste ginn et der hei am Land vill, ronn 600 Kilometer kommen am Grand-Duché bis elo zesummen, dat fir virun allem de Vëlostourismus attraktiv ze maachen. Den Ënnerhalt vun deene Pisten, déi dacks duerch flott Bëscher féieren, läit an der Responsabilitéit vun deene jeeweilege Gemengen.De Vëlo gëtt als gesond an ëmweltfrëndlech Alternativ zu anere Verkéiersmëttel promovéiert, et ass awer schwéier nei Plaz an engem laangjäreg bestoende Stroossennetz ze fannen, ouni datt nei Problemer a Geforen entstinn.Och an Zukunft wëll een ëmmer méi Léit dozou beweegen op de Vëlo ze klammen, dofir brauch een awer e kloert Konzept an et misst ee genee Zieler definéieren, wéi een dat wëll ugoen.Als Vëlosland kann ee Lëtzebuerg deemno nach net bezeechnen, an ob een an deenen nächste Joren de Courage huet ähnlech Strukturen, wéi an aneren internationale Stied opzebauen, bleift ofzewaarden.