Ausbau vum Tram: Detailer gekläert (26.01.2018) An enger Reunioun souze d'Stater Märei, de Ministère du Développement durable a Luxtram um Freideg de Moien zesummen.

En Tram duerch eng Haaptstad ze bauen, datt ass net näischt. An do mussen ëmmer erëm déi implizéiert Servicer sech ofstëmmen. Dowéinst hu sech um Freideg de Moien déi Stater Buergermeeschtesch, den zoustännege Minister an de Direkter vu Luxtram un engem Dësch.Et ass keen Staatsgeheimnis, dat de Passage iwwer d'Rout Bréck, an dann d'Betons-Dalle vum Parking Schuman, nieft dem Theater, fir fermt Kappzerbrieches suergt. Fir 300.000 Euro goufen zousätzlech 3D Etüde gemaach, elo schéngt dann och endlech déi technesch Léisung um Dësch ze leien.De Freideg de Moien an der Reunioun gouf d'Buergermeeschtesch dann och informéiert, datt déi "Schrauwen" dann och an der Stad agesat ginn.Da gouf och nach emol vun alle Säiten ënnerstrach, dat een effektiv virun der Summer-Vakanz mam Tram op der Stäre-Platz ukomme well. Eréischt dann, géif deen Tram vun der Lux-Expo, erof iwwer de Glacis, an d'Häertz vun der Stad och richteg Sënn maachen. Da kann d'Stad och weider vun enger ganzer Rei Bussen entlaascht ginn.Fir den Timing anhalen ze kënnen, muss elo jidder Detail duerchdiskutéiert ginn, dat zum Beispill d'Beem, just am Fréijoer kennen zeréck an d'Allee Schëffer geplanzt ginn. Opwänneg Aarbechten, laascht déi een och op anere Plaze vum Trajet net komme wäert.Fir dat ze koordinéiert, musse sech déi zoustänneg Servicer ëmmer nees mateneen ofschwätzen. Déi nächste Reunioun wier schonn déi nächst Woch, sou d'Lydie Polfer. Am Moment ginn och schonn déi nächst Etappen, d'Avenue Emile Reuter an déi nei Avenue, geplangt.