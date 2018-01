© Administration des services de secours

E Freideg um 19.15 Auer war an der Rue Fort Neipperg e Feier um 4. Stack an engem Appartementshaus ausgebrach.Um 21 Auer huet et vun de Stater Beruffspompjeeë geheescht, datt eng Persoun beim Brand liicht blesséiert ginn ass a fir eng Kontroll an d'Spidol ageliwwert gouf. 46 Persoune goufen aus dem 6-stäckegen Appartementshaus evakuéiert.Aenzeien hate vu grousse Flame geschwat, déi aus dem Daach vum Gebai am Garer Quartier komm sinn.Déi betraffe Leit, déi net méi an hir Wunnengen zeréck konnte goen, goufen zu Bouneweg an der Sportshal ënnerbruecht. An der Sportshal sollt um Samschdeg e regionale Camp vun der Lëtzebuerger Basketballfederatioun organiséiert ginn. Dësen ass elo kuerzfristeg ofgesot ginn, sou d'FLBB e Freideg den Owend iwwer Facebook.

Foto vum engem Quai op der Gare aus geholl. © Administration des services de secours

Am Asaz waren d'Stater Beruffspompjeeën an den CIS Hesper. D'Rue Fort Neipperg war wéinst dem Brand eng Zäit laang gespaart.COMMUNIQUÉ DE PRESSEObjet : Incendie d’un immeuble à appartements dans le quartier de la gare à LuxembourgLe Centre d’incendie et des secours de la Ville de Luxembourg a été alerté par le Central des Secours d’Urgences 112 à 19h15 pour un feu dans un immeuble d’appartements de 6 étages situé au 37 rue du Fort Neipperg dans le quartier de la gare.Les premières unités déployées sur place ont fait face à un appartement en feu au 4ème étage. Des moyens supplémentaires ont été rapidement alertés pour faire face à la situation et éviter une propagation du feu aux immeubles adjacents.À 21h00 le bilan faisait état d’une personne légèrement blessée prise en charge par les équipes sur place et amenée en ambulance à l’hôpital de garde.L’évacuation et le relogement des personnes se trouvant dans l’immeuble est toujours en cours par les unités sur place. Le bilan n’est dès lors pas définitif mais 46 personnes ont d’ores et déjà été évacuées.Le Centre de Gestion des Opérations dont le but est de soutenir les équipes sur le terrain depuis le 112 a été activé et la direction de l’Administration des services de secours est représentée sur place.Des unités du CIS Hesperange ont également dépêchées en renfort sur place. Des CIS environnants de la Ville de Luxembourg sont casernés afin de couvrir d’éventuels besoins supplémentaires.