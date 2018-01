© CI Jonglënster

Béid Ween krute sech op där Plaz frontal ze paken. 2 Persoune goufen dobäi méi schwéier, eng Persoun méi liicht blesséiert.



Éischten Informatiounen no sollen d'Stroosse spigelglat gewiescht sinn, wat och kéint den Ausléiser gewischt sinn.



D'Pompjeeë vu Jonglënster waren mat 11 Mann, engem Läschwon an 2 Ambulanzen op der Plaz. Ënnerstëtzt goufe si vun enger Ambulanz aus der Fiels, dem Samu vum CHL an der Police.





Wéi de 112 matgedeelt huet, koum et och op anere Plazen am Land zu e puer Tëschefäll.Zu Déifferdeng an der Avenue de la Liberté koum et kuerz virun 18.30 Auer zu engem Accident. Eng Persoun gouf do blesséiert.Op der N12 tëscht Nidderfeelen an der Fuussekaul hat géint 23.40 Auer en Auto um CR314 Feier gefaang. D'Pompjeeë vu Feelen an d'Police waren op der Plaz.Um Samschdeg de Moien war et nach en Accident tëscht 2 Autoen kuerz no 10 Auer zu Esch an der Rue Jospeh Kieffer. Eng Persoun gouf verwonnt.