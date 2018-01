© RTL Archivbild

Allerdéngs géif dës Situatioun keen Impakt op den Déngscht um Bierger hunn, sot de Gemengepapp der nationaler geschriwwener Presse no. D’Demissioune ginn op perséinlech Meenungsdivergenzen zeréck. Tëscht de Pompjeeën an der Protex war d’Stëmmung net déi beschten, heescht et. Ma et géif och un der opwenneger Formatioun leien.