Kongress vun den CSV-Senioren: Renten, Reformen a Rou (27.01.2018) Um Kongress gouf kloer gemaach, datt et just Polemik ass, datt d'CSV d'Rente wéilt kierzen.

Wann d'Seniore vun der CSV fir hire Nationalkongress zesummekommen a wann dat och nach an engem Wahljoer ass, wonnert kaum ee sech iwwer d'Präsenz vun enger ganzer Rei Parteikollegen a Kolleginnen, an dat war och dëse Samschdeg net anescht. Haaptinvité war de Spëtzekandidat Claude Wiseler an deen huet déi Theme presentéiert, déi d'Campagne wäerten dominéieren. Ee Schwéierpunkt leet d'CSV op d'Rentereform an hei wollt de President vun den CSV-Senioren, Marcel Glesener, direkt am Ufank schonn eppes kloerstellen, an zwar datt d'CSV d'Renten net kierze wëll. Dat wier eng Ligen, déi dobausse verzielt gëtt.

Extrait Marcel Glesener



De Marcel Glesener wëll awer och an d'Zukunft kucken an do wier et wichteg fir d'Seniore vun der CSV, datt no de Wahlen eng Regierung ouni hir Partei net méiglech ass.

De Nationalkongress vun de Seniore war anengems den Optakt vun enger ganzer Serie vu Kongresser, déi d'CSV bis ugangs Mäerz wäert organiséieren, dat am Kontext vun der Preparatioun vun hirer Wahlcampagne.



