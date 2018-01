Reflekteren, fir ze sensibiliséieren (27.01.2018) 4 Foussgänger goufen zejoert vun engem Auto déidlech ugestouss. Dowéinst huet d’Securité routière virun kuerzem eng Campagne lancéiert.

© RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen © RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen © RTL Radio Lëtzebuerg / Frank Elsen « ZréckWeider »

Alleng am Dezember zejoert, goufen et ronn 20 Accidenter an deem Foussgänger verwéckelt waren.65 Prozent vun den Accidenter mat Foussgänger geschéien an der Däischtert. An deem Kontext huet d’Police alleng tëscht September an Dezember d’lescht Joer eng 2.800 Kontrolle gemaach. Fir d’Leit nach besser ze sensibiliséieren, huet d’Securité routière virun kuerzem d’Campagne “Gitt siichtbar” lancéiert. Dowéinst goufen e Samschdeg de Moien an der Stad Reflektere verdeelt.Donieft kruten d’Leit Tuyaue mat op de Wee. Ënnert anerem, dat se eppes Helles sollen undoen, wa se ze Fouss ënnerwee sinn. Parallel war et den Appell un d’Automobilisten, besonnesch opzepassen, an hir Vitess un d’Däischtert unzepassen. Bis ewell gouf dann och 1/6 vun de Zebrasträife besser beliicht.Am Kader vu Sécherheet op der Strooss huet och de Bob Jungels sech um Samschdeg zu Wuert gemellt, deen zwee Deeg virdrun huet misse materliewen, wéi zwee vu sengen Teamkollege vun engem Camion ugestouss goufen.De Video an den Detail fannt dir hei: VIDEO: Nom Accident - Bob Jungels: Strooss alleguer zesummen deelen