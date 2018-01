© RTL Archivbild

Et woren Zeene wéi an engem Film, e Freideg den Owend um 18 Auer zu Jonglënster.An der Lëtzebuerger Strooss wollt d'Police en Automobilist, dee mat héijer Vitess do ënnerwee war, stoppen. Si hunn de Mann aus dem Verkéier gewonk, wéi deen dunn awer op de Gas gedréckt huet. E Polizist konnt nach just op d'Säit sprangen, fir net iwwert de Koup gerannt ze ginn an de Chauffer huet sech an Direktioun Zentrum ewech gemaach.D'Beamte hu sech mat bloe Luuchte a Sireen hannendru gehaang. De Chauffeur huet sech awer duerch näischt stoppe gelooss, huet geféierlech Manöveren gemaach fir aner Leit z'iwwerhuelen. Déi wëll Course goung vu Jonglënster, op Guedber, Hiefenech an Ierzen. An der Fiels goung et op der Héicht vun der Kierch nach deels iwwert den Trëttoir weider.E puer Patrulle vun der Police vu Miersch, Dikrech, Iechternach an Iernz waren deen Ament alarméiert an alles ass dem Chauffer nogefuer.An der Entrée vu Miedernach krut den Automobilist et esouguer fäerdeg eng Spär mat Neel z’ëmfueren. Zu Iermsdref konnt hien um Enn dunn awer ausgebremst a gestoppt ginn. Ma och do wollt de Mann sech nach ze Fouss duerch d'Bascht maachen.Hie gouf direkt vun der Police dru gehënnert, et koum awer zu heftegen Handgräiflechkeeten, wéi d'Police präziséiert. Bei der Ausernanersetzung mat de Beamten goufen der zwee liicht blesséiert.Den Täter gouf op Uerder vum Parquet festgeholl. Géint hien loung schonn ee Fuerverbuet vir.