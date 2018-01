D'Theorie emol en Dag ënnert der Bänk loossen an op d'Liewen, den Alldag no der Schoul kucken. An der Sainte Sophie, enger Privatschoul hei um Kierchbierg, nennt dës Initiative sech: „Job Time“ an et gëtt se schonn iwwer 10 Joer. Zäit fir sech schlau ze maachen, wat et heescht, als Veterinär ze schaffen, Polizist ze sinn, oder Hiewan, haten d'Schüler e Freideg de ganzen Dag iwwer, an do krute se net manner wéi 38 verschidde Beruffer virgestallt.

Job-Time an der Sainte-Sophie / Reportage Monique Kater



Dorënner den Job vum Kameramann a vum Journalist fir Radio an Tëlee, an do waren der 2, ënnert deene Jonke vu 9e, déi en décke Batz méi Intressi gewisen hunn, wéi déi aner an déi nom Secondaire vläicht wierklech esou e Beruff wëlle léieren. Genee dat wéilt een erreechen, mat esou enger Aktioun, seet den Direkter aus der Sophie. Ewech vun der groer Theorie, d'Praxis upaken, virwëtzeg ginn op dat och, wat een nom Lycée muss oder soll léieren. Fir den Alain Simonelli a seng Equipe ass den "Job Time" eng Routine, zënter ewell 12 Joer.

Et riicht ee sech beim "Job Time" gären un déi Beruffer, déi een och selwer ausbild, esou datt Dokteren, Piloten, Veterinairen, Infirmièren, Educatricen de Milieu vun de Sciencen ofdecken. Donieft dann awer och Beruffer, déi mam Gesetz ze dinn hunn, wéi Juristen oder Affekoten.

Dacks stellen déi Jonk sech nach guer keng Froen iwwer den „duerno“, beim Helena war dat guer net de Fall! Am leschte Joer an der Sophie, ass d'Schülerin decidéiert an ouni eng Sekonn ze zecken, kënnt déi heiten, nawell exotesch Äntwert:



"Ech wäert dono Physik, mat Astrophysik a Kosmologie studéiere goen." seet d'Helena. D'Basis vu sengem Interessi koum op der 9ième, wéi d'Schülerin e Virtrag iwwer den Asteroide-Gürtel huet missen halen. Iwwer d'Chance vum "Job Time" konnt Helena sech dann och bei Leit, déi am Milieu schaffen, iwwer d'Thema informéieren.

De Scott huet d'Aktioun Job Time net gebraucht, fir ze wëssen, dass seng Berufung Zänndokter ass. All déi, déi awer nach keng Iddi hunn, wat se spéider emol wëlle maachen, sollten esou en Job Time oder Job Day net verpassen. An da gëtt et nach d'Méiglechkeet, e Beruff iwwer e Stage kennen ze léieren. Och do sinn d'Schoule gefuerdert, well d'Diere vun den Entreprisë bleiwe méi wéi emol op, fir d'Zäit no der Schoul!